Власти Молдовы хотят обязать "Молдовагаз" ежегодно запасать около 300 миллионов кубометров газа, который будет храниться в Румынии или на Украине, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
"Резерв газа должен быть в любом случае, поэтому в новом законе, который сейчас разрабатывается, мы обяжем "Молдовагаз" делать резервы газа минимум на два месяца зимы. Я думаю, что речь идет примерно о 300 миллионов кубометров", - заявил Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.
Он отметил, что Молдова заинтересована в том, чтобы газ был как можно ближе, поэтому власти ведут переговоры о создании хранилищ в приграничных районах соседних стран, передает ria.ru.
"Я обсуждал этот вопрос с Украиной, завтра буду находиться в Румынии, тоже будем говорить... Соседи готовы нам помочь", - добавил вице-премьер. Власти Молдавии в сентябре не смогли продлить контракт на поставку газа из России, в октябре стране из-за отсутствия резервов пришлось закупать газ в Польше, Украине и Нидерландах, часть предприятий перешла на мазут, возникли проблемы с центральным отоплением. "Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Кабмин республики решил разработать стратегию энергетической безопасности, чтобы в будущем подобных ситуаций не возникало, для этого республика хочет озаботиться созданием газохранилищ, пополнением топливных госрезервов, поиском альтернативных источников энергии и привлечением на рынок новых поставщиков. ria.ru