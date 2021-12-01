Повысить качество предоставления социальных государственных услуг, востребованных среди населения, – такую цель преследовали Правительство, Минсоцзащиты и ЕГФСС в ходе коллективной аналитической деятельности в данном направлении.
Итогом совместных усилий стало определение госуслуг, для получения которых гражданам не придется писать заявление и подтверждать свое право на них. Все формальные операции самостоятельно проведут органы госвласти через систему межведомственного обмена данными. Еще один плюс состоит в том, что в помещениях не будет очередей. Это приобретает важное значение в свете продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, пишет пресс-служба Правительства.
Итак, упрощенный порядок распространится на следующие процедуры: назначение и выплата компенсации многодетным семьям на ребенка-первоклассника; выплата ежемесячной гуманитарной помощи Российской Федерации пенсионерам; назначение и выплата дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги.
Указанные меры поддержки охватывают ежегодно более 3000 человек. Теперь им не потребуется, как раньше, обращаться в территориальные центры страхования и социальной защиты с соответствующим заявлением.
Разработанные нововведения закреплены в профильных постановлениях Правительства и приказах Минсоцзащиты. gov-pmr.org