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Ряд социальных госуслуг гражданам будут оказывать автоматически

Ряд социальных госуслуг гражданам будут оказывать автоматически

Повысить качество предоставления социальных государственных услуг, востребованных среди населения, – такую цель преследовали Правительство, Минсоцзащиты и ЕГФСС в ходе коллективной аналитической деятельности в данном направлении.

Итогом совместных усилий стало определение госуслуг, для получения которых гражданам не придется писать заявление и подтверждать свое право на них. Все формальные операции самостоятельно проведут органы госвласти через систему межведомственного обмена данными. Еще один плюс состоит в том, что в помещениях не будет очередей. Это приобретает важное значение в свете продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, пишет пресс-служба Правительства.

Итак, упрощенный порядок распространится на следующие процедуры: назначение и выплата компенсации многодетным семьям на ребенка-первоклассника; выплата ежемесячной гуманитарной помощи Российской Федерации пенсионерам; назначение и выплата дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги.

Указанные меры поддержки охватывают ежегодно более 3000 человек. Теперь им не потребуется, как раньше, обращаться в территориальные центры страхования и социальной защиты с соответствующим заявлением.

Разработанные нововведения закреплены в профильных постановлениях Правительства и приказах Минсоцзащиты.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 05:58
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