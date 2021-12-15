РФ отреагирует на действия властей Молдовы, которые не пустили в страну нескольких российских экспертов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Приднестровье 12 декабря прошли седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. Центризбирком ПМР объявил о победе Вадима Красносельского, который избран на второй срок. Он набрал 79,4% голосов избирателей. Накануне выборов Молдова не разрешила въезд 10 гражданам России, среди которых общественные и политические деятели - по прибытии в аэропорт Кишинева они были депортированы. Среди них историк и политолог Наталья Нарочницкая, член СПЧ Александр Брод, пишет ria.ru.
"У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдавию. Можно было бы даже уточнить у них, хотя мне кажется, все отвечали на эти вопросы... Если суммировать, у каждого были свои цели - участие в общественно-политических мероприятиях, встречи с молдавскими партнерами, соотечественниками, научная работа, дела личного характера", - сказала Захарова на брифинге, отметив, что у некоторых россиян были официальные приглашения молдавских визави.
Она подчеркнула, что все эти обстоятельства не были приняты во внимание молдавскими властями, и "россиян ждало многочасовое ночное ожидание обратного рейса".
"Вне зависимости от реальных причин запрета блокирование молдавскими властями контактов представителей гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о демократических стандартах, которым привержен Кишинев на словах, хотелось бы, чтобы и на деле тоже. Мы рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточиться на развитии российско-молдавского сотрудничества", - заявила Захарова. ria.ru