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Наличие доверенности на авто иностранной регистрации обязательно- ГТК

Наличие доверенности на авто иностранной регистрации обязательно- ГТК

На основании изменений, внесённых в Закон ПМР от 12 января 2017 №17-З-VI «О безопасности дорожного движения», в Приднестровье не требуется предъявление доверенности от водителя, управляющего транспортным средством, принадлежащим иному лицу. Однако Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание водителей на то, что порядок перемещения через границу транспортных средств, состоящих на постоянном учёте в иностранном государстве, остался прежним, сообщает пресс-служба ГТК ПМР

Так, при пересечении физическим лицом границы ПМР на транспортном средстве, зарегистрированном в иностранном государстве и принадлежащем иному лицу, предоставление нотариально заверенной доверенности на право управления транспортным средством требуется в следующих случаях:

а) при декларировании действием транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве и временно ввозимых для личного пользования на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики;

б) при подаче таможенной декларации для оформления авто в соответствии с выбранной таможенной процедурой.

В связи с этим ГТК ПМР вновь акцентирует внимание граждан на точное соблюдение требований, регламентирующих порядок перемещения и таможенного оформления транспортных средств в части применения норм действующего таможенного законодательства.
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