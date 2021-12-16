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МИД РФ заявил о "третьей мировой войне" в киберпространстве

МИД РФ заявил о "третьей мировой войне" в киберпространстве

Военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе, это уже третья мировая война, но Россия пытается договориться с США в рамках ООН, чтобы сгладить ее последствия, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских, сообщает РИА Новости

"Война идёт, и она идёт очень интенсивно, и как бы мы ни пытались говорить, что все это замаскированно... На самом деле действительно военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе. И в общем в СМИ правильно говорят, что это уже третья мировая война, только вопрос сейчас стоит в подсчёте ущерба, выявления, кто в ней проиграет в конечном итоге и какую конфигурацию мир приобретет в результате этой войны", - сказал он, выступая с докладом на пленарном заседании IX Всероссийского конгресса политологов "Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, перспективы" в МГИМО.

По его словам, переговоры с США по этой теме идут очень сложно, но Россия пытается договариваться с партнёрами в рамках ООН.
"К сожалению, переговоры идут очень сложно, и я попытаюсь сегодня сказать несколько слов о том, как мы пытаемся договориться с американцами и в рамках ООН, чтобы как-то сгладить возможные последствия", - добавил директор департамента МИД РФ Андрей Крутских .
  • Сегодня, 11:12
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