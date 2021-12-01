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Первая страница Википедии ушла с молотка за 750 тыс. долларов

Первая страница Википедии ушла с молотка за 750 тыс. долларов

Самая первая страница Википедии ушла с молотка на аукционе Christie в виде NFT-токена за 750 тысяч долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома.

Отмечается, что вырученные деньги пойдут на благотворительность и развитие социальной сети WT.Social, которую запустили два года назад, сообщает korrespondent.net

Страница появилась 15 января 2001 года. На ней сооснователем Википедии Джимми Уэйлсом было написано "Hello, World!".

Вскоре эта страница снова появится в интернете. Отредактировать ее сможет каждый желающий. Но спустя пять минут после редактирования она будет возвращаться в исходное состояние.

Напомним, в 2019 году предприниматель Крейг Ньюмарк перечислил Википедии 2,5 миллиона долларов на защиту от хакеров.
  • Сегодня, 11:28
  • DTV
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