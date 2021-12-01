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Оперативный штаб информирует

Оперативный штаб информирует

Шестнадцатого декабря в Приднестровье зафиксировано 262 случая заражения COVID-19. Все заболевшие пройдут курс противовирусной терапии в действующих инфекционных госпиталях республики и домашних условиях, сообщает newspmr.com

Список выздоровевших ковид-положительных пациентов пополнили 245 человек. Впереди их ждет двухнедельный карантин под наблюдением участковых врачей.

За прошедшие сутки от осложнений коронавируса скончалось 4 человека. Течение болезни усугубляли различные хронические заболевания. Несмотря на усилия медиков спасти пациентов не удалось.

Как показывает статистика заболеваний COVID-19, коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 60 до 69 лет – каждый пятый. Приближаются к ним по показателям пациенты возрастной группы от 50 до 59 лет – также каждый пятый. На эту категорию приходится и самая большая смертность. На третьем месте по числу инфицированных граждане возрастной группы 40-49 лет – каждый седьмой от общего количества заражённых. Меньше всего инфицированных в возрасте до года – 0,5%. Из общего числа заболевших около 60% – женщины.

Хроника COVID-19 за прошедшие 14 дней:

15 декабря: выявлено – 227 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 275 пациентов, скончалось – 1 человек.

14 декабря: выявлено – 104 случая заражения COVID-19, выздоровело – 212 пациентов, скончалось – 4 человека.

13 декабря: выявлено – 94 случая заражения COVID-19, выздоровело – 468 пациентов, скончалось – 5 человек.

12 декабря: выявлено – 202 случая заражения COVID-19, выздоровело – 229 пациентов, скончалось – 6 человек.

11 декабря: выявлено – 209 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 188 пациентов, скончалось – 1 человек.

10 декабря: выявлено – 251 случай заражения COVID-19, выздоровело – 267 пациентов, скончалось – 5 человек.

9 декабря: выявлено – 294 случая заражения COVID-19, выздоровело – 195 пациентов, скончалось – 2 человека.

8 декабря: выявлено – 231 случай заражения COVID-19, выздоровело – 323 пациента, скончалось – 9 человек.

7 декабря: выявлено – 139 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 131 пациент, скончалось – 9 человек.

6 декабря: выявлено – 118 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 594 пациента, скончалось – 2 человека.

5 декабря: выявлено – 239 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 233 пациента, скончалось – 6 человек.

4 декабря: выявлено – 245 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 267 пациентов, скончалось – 5 человек.

3 декабря: выявлено – 258 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 304 пациента, скончалось – 7 человек.

2 декабря: выявлено – 432 случая заражения COVID-19, выздоровело – 298 пациентов, скончалось – 8 человек.

Всего COVID-19 подтверждён у 81 144 жителей Приднестровья:
- 2 410 человек проходят лечение;
- 76 867 пациентов выздоровело;
- 1 867 человек умерло.

Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции принято решение: на период действия карантинных мер ношение индивидуальных защитных масок обязательно в транспорте, местах массового скопления людей, а также при посещении объектов торговли и оказании услуг все обязаны носить маски. Контролировать соблюдение предписанных норм будут сотрудники территориальных ОВД. Тех, кто не соблюдает данные карантинные меры, будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. За неношение масок при посещении объектов торговли и оказании услуг может быть наложен штраф в размере до 2 760 рублей ПМР, также нарушителю может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Все излечившиеся от коронавирусной инфекции после выписки из медицинского учреждения обязаны соблюдать режим самоизоляции. В течение 14 суток они должны находиться на домашнем карантине под наблюдением участковых врачей. Соблюдение данных правил будут контролировать сотрудники милиции и работники территориальных центров гигиены и эпидемиологии. За нарушение требований особого правового режима предусматривает наказание в виде наложения штрафа, который может достичь 736 рублей ПМР, или в виде административного ареста на срок до 30 суток. За самовольное оставление места временной изоляции гражданам может грозить штраф в размере до 1 840 рублей ПМР или административный арест до 15 суток.

С 16 июня 2020 года на территории Приднестровья прекратил действие режим чрезвычайного положения. Однако ограничительные меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья граждан, будут действовать до тех пор, пока не утратят актуальность.

В настоящее время на территории Приднестровья действуют карантинные ограничения. Решением Президента и Верховного Совета ПМР они продлены до 31 марта 2022 года. Карантин предусматривает ношение защитных масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. За нарушение санитарных эпидемиологических требований предусмотрены штрафные санкции.
  • Сегодня, 11:37
  • DTV
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