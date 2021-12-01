Dnestr.TV

 
0

Таможня Одессы выявила удобрения, которые могут использовать при терактах

Таможня Одессы выявила удобрения, которые могут использовать при терактах

Сотрудники Одесской таможни обнаружили попытку незаконного ввоза товара двойного использования. Из Израиля в Киев было отправлено 24 тонны нитрата калия. Он может быть использован в террористических целях. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу Гостаможни.

Согласно поданным в таможню документам, перемещался товар "Удобрения минеральные с содержанием двух питательных элементов - азота и калия".

Специалистами был произведен отбор проб товара. Выяснилось, что товар представляет собой "нитрат калия водорастворимый для использования в качестве минерального удобрения".

Нитрат калия включен в Единый список товаров двойного использования. Он относится к материалам, которые по своим свойствам могут быть использованы в террористических целях. И импорт такого товара осуществляется только по разрешению Госэкспортконтроля.

Весь груз нитрата калия изъят на склад таможни. В СБУ направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Ранее на таможне в Одессе изъяли товаров на миллион гривен. Это мебель, электроприборы, сантехника, парфюмерия и т.д. Всего было обнаружено более 300 наименований товаров.
В Киеве таможенники передали пограничникам изъятый турецкий БТР. Владелец бронетранспортера ввез его в Украину пять лет назад и за это время так и не удосужился оформить документы.
  • Сегодня, 11:48
  • DTV
  • Просмотров: 1
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Румыния нашла альтернативу российскому газу на ближайши ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Румыния нашла альтернативу российскому газу на ближайши ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна