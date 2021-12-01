Сотрудники Одесской таможни обнаружили попытку незаконного ввоза товара двойного использования. Из Израиля в Киев было отправлено 24 тонны нитрата калия. Он может быть использован в террористических целях. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу Гостаможни.
Согласно поданным в таможню документам, перемещался товар "Удобрения минеральные с содержанием двух питательных элементов - азота и калия".
Специалистами был произведен отбор проб товара. Выяснилось, что товар представляет собой "нитрат калия водорастворимый для использования в качестве минерального удобрения".
Нитрат калия включен в Единый список товаров двойного использования. Он относится к материалам, которые по своим свойствам могут быть использованы в террористических целях. И импорт такого товара осуществляется только по разрешению Госэкспортконтроля.
Весь груз нитрата калия изъят на склад таможни. В СБУ направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.
Ранее на таможне в Одессе изъяли товаров на миллион гривен. Это мебель, электроприборы, сантехника, парфюмерия и т.д. Всего было обнаружено более 300 наименований товаров. В Киеве таможенники передали пограничникам изъятый турецкий БТР. Владелец бронетранспортера ввез его в Украину пять лет назад и за это время так и не удосужился оформить документы.