В Киеве возле станции метро Арсенальная проходит акция протеста с использованием надувных макетов танков. Об этом сообщает Телеграм-канал VESTI. Организатор акции таким образом выражает протест воинской части, которая ранее провела тендер на закупку таких макетов.
"Пожалуй, самая необычная акция протеста за последнее время сегодня проходит в Киеве на Арсенальной. Там частный предприниматель (не представляющий движение SaveФОП) установил на площади несколько надувных танков масштабом 1:1", - говорится в сообщении.
Таким образом организатор акции выражает протест воинской части, которая ранее разместила тендер на закупку таких макетов. Предприниматель выиграл тендер и изготовил заказ, потратив 1.2 млн грн личных денег, но военные отказались забирать изделия.
Что теперь делать с надувными танками – непонятно, а за указанную в тендере оплату сейчас идёт судебный процесс, пишет korrespondent.net