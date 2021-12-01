Dnestr.TV

 
0

Акция протеста с надувными танками в Киеве

Акция протеста с надувными танками в Киеве

В Киеве возле станции метро Арсенальная проходит акция протеста с использованием надувных макетов танков. Об этом сообщает Телеграм-канал VESTI. Организатор акции таким образом выражает протест воинской части, которая ранее провела тендер на закупку таких макетов.

"Пожалуй, самая необычная акция протеста за последнее время сегодня проходит в Киеве на Арсенальной. Там частный предприниматель (не представляющий движение SaveФОП) установил на площади несколько надувных танков масштабом 1:1", - говорится в сообщении.

Таким образом организатор акции выражает протест воинской части, которая ранее разместила тендер на закупку таких макетов. Предприниматель выиграл тендер и изготовил заказ, потратив 1.2 млн грн личных денег, но военные отказались забирать изделия.

Что теперь делать с надувными танками – непонятно, а за указанную в тендере оплату сейчас идёт судебный процесс, пишет korrespondent.net

Акция протеста с надувными танками в Киеве

Акция протеста с надувными танками в Киеве


  • Сегодня, 12:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Румыния нашла альтернативу российскому газу на ближайши ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • Лавров заявил о заинтересованности в решении приднестро ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Румыния нашла альтернативу российскому газу на ближайши ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна