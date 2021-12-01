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В Молдове ввели 7 тыс. просроченных вакцин? Что выявил аудит

В Молдове ввели 7 тыс. просроченных вакцин? Что выявил аудит

Счетная палата РМ (СП) провела аудит управления процессом вакцинации и выявила массу нарушений. В частности, аудиторы обнаружили, что при вакцинировании использовали 7 тыс. просроченных вакцин, и что 2,5 тыс. человек привились вне очереди. У аудиторов также возникли подозрения в «правдивости» 71 тыс. сертификатов о вакцинации.

Счетная палата РМ (СП) 16 декабря рассмотрела отчет аудиторов «Достаточные ли меры приняли компетентные органы, чтобы обеспечить граждан вакцинами и достигнуть коллективного иммунитета от коронавируса». Как следует из отчета, аудиторы выявили массу нарушений при вакцинации населения Молдовы от ковида.

В отчете говорится, что с начала вакцинации Молдова получила 2 млн доз, из которых использовала 1,6 млн. При этом 1,5 млн доз (75% ) стоимостью 188,4 млн леев Молдове подарили. Общий уровень вакцинации населения — 27,3%, пишет newsmaker.md.

В отчете отмечается, что у некоторых вакцин в одном флаконе 5-12 доз. Поэтому власти с самого начала требовали перед вскрытием флакона набирать нужное число людей. Но, после того как в стране появилось достаточно вакцин, разрешили открывать упаковку даже для укола одной дозы. «Таким образом, разрешенные потери составляли до 80%-90%. Отсутствие учета и подсчета потерь вакцин создает неопределенность при подсчете реального числа использованных и неиспользованных доз», — говорится в отчете. При этом аудиторы выявили, что у 11 тыс. вакцин стоимостью 1,6 млн леев попросту истек срок годности, и их не использовали.

Кроме того, аудиторы напомнили, что первоначальный план предусматривал приоритетную вакцинацию медработников и людей из групп риска, а потом уже всего населения. Однако 2579 человек сделали прививки вне очереди плана вакцинации.

Также аудиторы обнаружили, что по документам 7 тыс. человек получили вакцины с истекшим сроком годности, «и это наводит на подозрение об их [действительном] использовании».

Кроме того, обнаружилось, что 277 тыс. записей о вакцинации сделаны не в те дни, когда эти прививки сделали. При этом, по данным аудита, в отношении 71,2 тыс. сертификатов о вакцинации «есть подозрения в их правдивости».

В рамках аудита Счетная палата также проверила минздрав, Национальное агентство общественного здоровья, Центр госзакупок в здравоохранении, Офис управления программами внешней помощи и 13 медучреждений страны, у которых есть 89 подразделений.
newsmaker.md
  • Сегодня, 06:14
  • DTV
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