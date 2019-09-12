При проведении работ по санации Днестра работниками Бендерского речного порта извлечено из реки 144 кубометра древесины.
Корчи и топляки выгружают на участке Слободзейского пляжа для последующей безвозмездной передаче их Госадминистрации района. Древесину распределят между гражданами, относящимся к льготной категории и нуждающимся в топливной древесине, сообщается на сайте Минсельхозприроды.
Работы по санации Днестра проводятся на средства Республиканского экологического фонда.
Представители Минсельхозприроды осуществляют контроль над проведением работ и прием груза - собранных речниками корчей и топляков. ecology-pmr.org