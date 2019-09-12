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Из Днестра извлечено более 140 кубометров древесины

Из Днестра извлечено более 140 кубометров древесины

При проведении работ по санации Днестра работниками Бендерского речного порта извлечено из реки 144 кубометра древесины.

Корчи и топляки выгружают на участке Слободзейского пляжа для последующей безвозмездной передаче их Госадминистрации района. Древесину распределят между гражданами, относящимся к льготной категории и нуждающимся в топливной древесине, сообщается на сайте Минсельхозприроды.

Работы по санации Днестра проводятся на средства Республиканского экологического фонда.

Представители Минсельхозприроды осуществляют контроль над проведением работ и прием груза - собранных речниками корчей и топляков.
ecology-pmr.org
  • Сегодня, 06:21
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