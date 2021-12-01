В новом сезоне «Орла и решки» ведущие Мишель Андраде и Кирилл Макашов участвуют в серии выпусков под общим названием «Земляне» и знакомят зрителя с подробностями из жизни землян в разных концах мира. В список «землян» попали и молдаване.
Ведущие проекта знакомились с обычными гражданами Молдовы, пообщались с ними и набрались впечатлений.
Андраде и Макашов посетили село Русештий Ной, замок Мими, а также село Бутучены, ознакомившись с местной кулинарией и отведав домашнего молдавского вина.
Макашову еще и удалось пообщаться с лидером культовой группы Zdob și Zdub Романом Ягуповым. Их встреча состоялась в центре Кишинева.
Отметим также, что продюсер «Орла и решки» Андрей Явица родом из Молдовы.