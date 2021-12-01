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Внимание : открыта предварительная запись на сдачу российского ЕГЭ

Внимание : открыта предварительная запись на сдачу российского ЕГЭ

В 2022 году на территории Приднестровcкой Молдавской Республики Центром российского образования и науки ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» будет организована работа Пункта проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) Российской Федерации , сообщает пресс-служба ПГУ

Пункт, организованный при ПГУ им. Т.Г. Шевченко, входит в единую структуру зарубежных пунктов проведения ЕГЭ Российской Федерации; таким образом, все данные будут внесены в федеральную базу ЕГЭ, а все экзаменационные мероприятия будут проводиться в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации.

В период с 16 декабря по 25 декабря 2021 года для выпускников учебных заведений ПМР, желающих сдать ЕГЭ РФ - 2022 на базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко, будет проводиться предварительная запись.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и действием карантина на территории ПМР предварительная запись будет осуществляться в электронном формате на официальном сайте ПГУ им. Т.Г. Шевченко («ЕГЭ РФ 2022»)

Телефон для справок (533) 79512

Информация о регистрации заявлений и приеме пакета документов для сдачи ЕГЭ РФ на базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко будет размещена на сайте ПГУ им. Т.Г. Шевченко и Министерства Просвещения ПМР.

Обращаем внимание, что итоговая аттестация в форме ЕГЭ РФ необходима только тем, кто планирует поступать в вузы РФ.

Результаты ЕГЭ РФ при поступлении в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, в соответствии с Правилами приема, учитываться не будут.

Внимание : открыта предварительная запись на сдачу российского ЕГЭ
  • Сегодня, 14:20
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