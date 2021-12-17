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Молдова - в лидерах предпочтений россиян для поездок на зимних каникулах

Молдова - в лидерах предпочтений россиян для поездок на зимних каникулах

Определены маршруты, которые выбирают для путешествий самостоятельные российские туристы на зимние каникулы, сообщает РИА НОВОСТИ ссылаясь на Яндекс.Путешествия.

Аналитики изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, что самые востребованные страны для этих поездок — Турция, Армения и Молдавия, а наиболее популярные города — Стамбул, Ереван и Кишинев.

Без учета стран ближнего зарубежья список возглавляют Турция, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария, а из городов — Стамбул, Анталья, Дубай, Будапешт и Шарм-эш-Шейх.

По сравнению с прошлым годом число пользователей, собирающихся улететь на новогодние праздники, увеличилось на четверть. При этом количество поездок по России выросло на 14 процентов. Желающих выехать за границу стало больше в пять раз. Сейчас их доля — 11 процентов от всех "новогодних" путешественников. В прошлом году многие отказывались от туров из-за пандемийных ограничений.
Путешествия как по России, так и по зарубежным странам продлятся около недели. Средняя цена авиабилетов по стране в обе стороны за год выросла на 28 процентов, до 13 тысяч рублей. За границу она увеличилась на восемь процентов, до 28 тысяч рублей.
  • Сегодня, 14:46
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