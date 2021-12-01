Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир в ходе двухдневного канонического визита в Тираспольско-Дубоссарскую епархию возглавил Всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества Христова и Божественную литургию. Вадим Красносельский принял накануне делегацию священнослужителей во главе с Митрополитом Владимиром, поговорив с ними "о многонациональности приднестровского народа, уважительном отношении к представителям различных религиозных конфессий, укреплении православных канонов", сообщает infotag.md
Глава православной церкви Молдовы поздравил Красносельского с днем памяти преподобного Саввы Сторожевского и недавней "убедительной победой" на президентских выборах, подарив ему иерусалимскую икону.
"Я рад, что здесь существует церковный мир. Приходы умножаются, строятся храмы, монастыри", - сказал Митрополит Владимир.
Он подверг критике нынешние "веяния, движения", назвав их "прозападными, идущими не от Бога, а с другой стороны".
Среди политических лидеров, только лидер Партии социалистов Игорь Додон поздравил Красносельсокго с победой. Ряд политических сил в связи с этим обратились в Генеральную прокуратуру с призывом привлечь Додона к уголовной ответственности за измену Родине. Молдавские власти никогда не признавали легитимными выборы и референдумы в приднестровской республике.