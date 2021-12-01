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Полторы тысячи редких языков могут исчезнуть до конца XXI столетия

Полторы тысячи редких языков могут исчезнуть до конца XXI столетия

Исследование, проведенное Австралийским национальным университетом (ANU), показало – до конца текущего столетия в мире может стать на 1500 языков меньше. Научная работа стала первой в своем роде, сообщает МИР24 ссылаясь на Nature Ecology and Evolution.

Ученые заявили, что из 7000 официально признанных языков мира около половины в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Они определили ряд факторов, которые способствуют вымиранию языков.

Авторы подтвердили, что необходимо поддерживать двуязычное образование и в школах уделять столько же внимания коренному языку, сколько и официальному. Были и весьма неожиданные выводы – оказалось, что на сохранение языков влияет плотность дорог в регионе.

«Лидером» по потере коренных языков была признана Австралия. До колонизации там разговаривали на 250 наречиях, сейчас – только на сорока. При этом всего 12 языков изучаются официально. Ученые отметили, что спасение языков требует финансирования.

«Австралия тратит на изучение языков всего 20,89 доллара в год на душу коренного населения, что ужасно мало по сравнению с 69,30 доллара в Канаде и 296,44 доллара в Новой Зеландии», – подчеркнули они.

Исследование показало, что если не предпринимать никаких мер, в ближайшие 40 лет темпы вымирания языков могут утроиться. К концу текущего столетия, согласно прогнозу, исчезнет до 1500 языков. Между тем потеря каждого языка означает потерю части человеческого культурного разнообразия.
  • Сегодня, 15:40
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