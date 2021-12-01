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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 10 по 16 декабря на территории республики зарегистрировано 169 заявлений и сообщений о преступлениях. По 128 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован один факт причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый установлен), два грабежа (оба раскрыты), 27 краж (по горячим следам раскрыто девять из них). Выявлено и задокументировано восемь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по всем фактам), одно вымогательство (раскрыто), шесть преступлений в сфере экономики (подозреваемые установлены по четырём фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано шесть госдолжников.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1127 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления десять водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания Дубоссарского района выявлено три таких водителя, г. Бендеры и Каменского района – по два, Слободзейского, Рыбницкого и Григориопольского районов – по одному.

С 10 по 16 декабря на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Погибли три человека: из-за неосторожного обращения с огнём – в Бендерах и Григориопольском районе (с. Токмазея), в Каменском районе (с. Севериновка) – по причине неосторожности при курении. Раненых нет. Кроме того, пожары зарегистрированы в Тирасполе и Рыбнице. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола.
mvdpmr.org
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