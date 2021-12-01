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Гол игрока «Шерифа» попал в топ-семь лучших голов группового этапа Лиги чемпионов

Гол игрока «Шерифа» попал в топ-семь лучших голов группового этапа Лиги чемпионов

Эффектный гол футболиста тираспольского «Шерифа» Себастьена Тилля, который он оформил в гостевом матче с мадридским «Реалом», попал в топ-семь лучших голов группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

За гол Тилля проголосовали восемь процентов от общего количества респондентов.



Первое место в рейтинге занял гол Лионеля Месси в матче ПСЖ – «Манчестер Сити». Следом идут голы хавбека «Ливерпуля» Тьяго Алькантары «Порту» и форварда «Баварии» Роберта Левандовского киевскому «Динамо».

Отметим также, что в топ-10 вошел гол «шерифовца» Адамы Траоре донецкому «Шахтеру».

Лионель Месси (ПСЖ) - 22%

Тьяго Алькантара («Ливерпуль») - 14%

Роберт Левандовский («Бавария») - 13%

Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед») - 12%

Винисиус Джуниор («Реал» Мадрид) - 10%

Марко Асенсио «(Реал» Мадрид) - 10%

Себастьен Тилль («Шериф») - 8%

Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») - 7%

Адама Траоре («Шериф») - 3%

Лукас Нмеча («Вольфсбург») - 1%


Видео: Блокнот-Молдова

Ранее сообщалось о том, что ряды «Шерифа» покинули Бруно, Франк Кастанеда и Данило Арболеда.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 09:24
  • DTV
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