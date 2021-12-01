Эффектный гол футболиста тираспольского «Шерифа» Себастьена Тилля, который он оформил в гостевом матче с мадридским «Реалом», попал в топ-семь лучших голов группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
За гол Тилля проголосовали восемь процентов от общего количества респондентов.
Первое место в рейтинге занял гол Лионеля Месси в матче ПСЖ – «Манчестер Сити». Следом идут голы хавбека «Ливерпуля» Тьяго Алькантары «Порту» и форварда «Баварии» Роберта Левандовского киевскому «Динамо».
Отметим также, что в топ-10 вошел гол «шерифовца» Адамы Траоре донецкому «Шахтеру».
Лионель Месси (ПСЖ) - 22%
Тьяго Алькантара («Ливерпуль») - 14%
Роберт Левандовский («Бавария») - 13%
Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед») - 12%
Винисиус Джуниор («Реал» Мадрид) - 10%
Марко Асенсио «(Реал» Мадрид) - 10%
Себастьен Тилль («Шериф») - 8%
Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») - 7%
Адама Траоре («Шериф») - 3%
Лукас Нмеча («Вольфсбург») - 1%
Видео: Блокнот-Молдова
Ранее сообщалось о том, что ряды «Шерифа» покинули Бруно, Франк Кастанеда и Данило Арболеда. bloknot-moldova.md