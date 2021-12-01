Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул в пятницу Украину и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Эту информацию, ранее появившуюся в украинских СМИ, подтвердила партия Порошенко "Европейская солидарность".
"Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице "Европейской солидарности" в Facebook. В субботу и воскресенье Порошенко проведет в Турции встречи, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщает партия. Она также передает, что 20-21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме "Россия - Украина - НАТО", передает ТАСС.
"Европейская солидарность" сообщает, что Порошенко и Варфоломей договорились о встрече в ходе телефонного разговора 15 декабря. По данным партии, они намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной при участии Порошенко и Константинопольского патриарха. Партия передает, что бывший президент Украины намерен принять участие в конференции в Польше по приглашению Сената, верхней палаты польского парламента. "Европейская солидарность" добавляет, что бывший президент Украины намерен провести встречи с представителями политических кругов Польши, но не уточняет, с кем.
Следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей. Указанное дело касается якобы незаконных поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014-го - начале 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Медведчук считает выдвинутые против него обвинения фальсификацией.
Украинское издание "Страна" сообщило ранее, что Порошенко вылетел из Киева в пятницу вечером рейсом в Стамбул в 20:40 (21:40 мск). Издание утверждает со ссылкой на источник в следственных органах, что Порошенко купил билет на самолет в Стамбул в пятницу в 19:13 (20:13 мск) или же примерно через 15 минут после того, как на сайте "Страны" появилась информация о том, что его ГБР намерено вызвать его на допрос в понедельник, где следователи собираются предъявить ему обвинение по делу о поставках угля из неподконтрольных территорий Донбасса. tass.ru