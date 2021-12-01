Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за ноябрь 2021 года.
Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья установлен прожиточный минимум (в руб.) за ноябрь 2021 года по социально-демографическим группам населения:
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека –1743 руб.;
- для мужчины 16 - 59 лет –1807 руб.;
- для женщины 16 - 54 лет –1673 руб.;
б) пенсионеры –1374 руб.;
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка –1665 руб.;
- в возрасте до 6 лет –1478 руб.;
- в возрасте 7 - 15 лет –1812 руб.;
В среднем на душу населения –1617 руб.
Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (51,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,3 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (27,7 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике. minsoctrud.gospmr.org