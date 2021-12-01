Dnestr.TV

 
0

Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года

Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за ноябрь 2021 года.

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровья установлен прожиточный минимум (в руб.) за ноябрь 2021 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –1743 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет –1807 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет –1673 руб.;

б) пенсионеры –1374 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –1665 руб.;

- в возрасте до 6 лет –1478 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет –1812 руб.;

В среднем на душу населения –1617 руб.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (51,3 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,3 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (27,7 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.
minsoctrud.gospmr.org
  • Сегодня, 09:44
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье могут отменить доверенности на управлен ...
  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Демографическая ситуация в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна