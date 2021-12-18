Председатель комиссии по вопросам помилования администрации президента Молдавии Ион Гузун в субботу, 18 декабря, предложил объявить посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдове — персона нон грата. Нужно формальное решение», — написал Гузун в Facebook.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Молдовы Сорина Штефырцэ заявила, что администрация главы государства не имеет отношения к призывам объявить Васнецова персоной нон грата, передает iz.ru.
«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», — заявила журналистам Штефырцэ.
13 декабря ЦИК Приднестровья сообщила, что действующий президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский победил на прошедших 12 декабря президентских выборах главы региона, получив 79,4% голосов. На высший государственный пост претендовали Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.
11 августа в Молдове выразили надежду на построение прагматичного диалога с Россией. Президент республики Майя Санду заявила, что Кишинев готов возобновить урегулирование конфликта с Приднестровьем мирными средствами. iz.ru