Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну вместе с румынским министром окружающей среды, вод и лесов Барной Танцошем обсудил в Бухаресте подключение нескольких районов Молдовы к системе подачи питьевой воды Ясского уезда.
Как сообщил Спыну в социальных сетях, были обговорены конкретные положения Межправительственного соглашения о пересечении реки Прут и согласование технических аспектов с целью ратификации Соглашения и начала работ по подключению к системе подачи питьевой воды Ясского уезда нескольких районов Молдовы начиная с 2022 года, пишет sputnik.md.
"Мы запросили передачу опыта по национальным программам, разработанным Румынией для тепловой эффективности жилых домов, таким, как программа Casa Verde Fotovoltaice, которая будет запущена на следующей неделе, 22 декабря" - сказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы.
Помимо этого, стороны обсудили возобновление диалога по проекту очистки реки Бык, который будет реализован при поддержке Румынии. sputnik.md