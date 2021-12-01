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Додон о выпадах власти против России и Приднестровья: Деструктивная риторика, которая не приведёт ни к чему хорошему (ВИДЕО)

Додон о выпадах власти против России и Приднестровья: Деструктивная риторика, которая не приведёт ни к чему хорошему (ВИДЕО)

Люди, выступающие с деструктивными декларациями о Приднестровье, не могут называться государственными деятелями. Об этом заявил Игорь Додон.
Почётный председатель ПСРМ отметил, что выбор жителей Приднестровья следует уважать, а с избранным ими лидером региона нужно вести диалог, передает aif.md

– Есть много проблем, которые нужно решать, которые нужно обсуждать. Для этого нужен диалог. Поэтому эта риторика власти является деструктивной и не приведёт к ощутимым результатам в решении приднестровской проблемы, – сказал он.

Напомним, накануне глава комиссии по вопросам помилования в администрации президента РМ Ион Гузун заявил, что присутствовавшего на инаугурации Вадима Красносельского посла России следует объявить персоной нон грата.


aif.md
  • Сегодня, 09:00
  • DTV
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