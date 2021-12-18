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Spiegel узнал об идее расширить контингент НАТО в Болгарии и Румынии

Spiegel узнал об идее расширить контингент НАТО в Болгарии и Румынии

Глава ОВС НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил расширить присутствие контингента альянса в Болгарии и Румынии в рамках программы «Расширенное передовое присутствие»

Глава объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить контингент альянса в Болгарии и Румынии на фоне наращивания присутствия российских войск у границы с Украиной. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, он выступил с этой инициативой на секретном совещании по видеосвязи с руководителями военных ведомств стран-партнеров альянса, передает rbc.ru

Уолтерс предложил создать в Болгарии и Румынии контингенты численностью до 1,5 тыс. человек в рамках программы НАТО «Расширенное передовое присутствие» (EFP), как это произошло в 2017 году в странах Прибалтики и Польше.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби на вопрос о том, возможно ли расширение военного присутствия США в странах на восточном фланге НАТО, ответил, что ему нечего сказать о новой ротации сил. «Мы располагаем значительными средствами в этом регионе», — добавил он.

Кирби привел слова помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, что «если последует вторжение и некоторые члены НАТО запросят дополнительные средства», Вашингтон рассмотрит эту просьбу.

По его словам, США продолжают следить за ситуацией на российско-украинской границе, где якобы сосредоточено большое количество российских военных.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 декабря после встречи с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым заявил, что альянс надеется на лучшее в ситуации с Украиной, но призывает готовиться к худшему.

Он подчеркнул, что НАТО наблюдает «значительное наращивание российской военной мощи и более «агрессивную» риторику в отношении Украины.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, указал на «активное военное освоение» территории Украины странами НАТО, что создает угрозу безопасности России. Он счел необходимым начать переговоры для выработки договоренностей.

В Кремле также не раз заверяли, что у России нет «агрессивных планов» в отношении Украины, а перемещение войск по территории страны называли внутренним делом.

Так, российский МИД 17 декабря раскрыл содержание предложений властям США. Они исключают вхождение Украины в состав НАТО и проведение на украинской территории любых военных действий. Россия также предложила гарантировать невступление в НАТО стран бывшего СССР.

В Белом доме и НАТО подтвердили, что получили предложения России по безопасности. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры по европейской безопасности не состоятся без участия союзников и партнеров США в Европе. Столтенберг также заявил, что диалог должен учитывать мнение Украины.

rbc.ru
  • Сегодня, 09:06
  • DTV
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