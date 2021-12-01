18 декабря, во всем мире отмечался Международный день мигрантов. В нашей стране тысячи иностранных граждан, которые решили поселиться в Республике Молдова.
По данным Бюро миграции и убежища, в Республике Молдова проживает почти 20 000 мигрантов из более 120 стран. У многих из них есть семьи и бизнес, другие приехали работать или учиться, со ссылкой на tvrmoldova.md передает noi.md
Хасан родом из Ливана и живет в Республике Молдова семь лет. Сначала он приехал простым туристом, но потом решил остаться.
Хасан Абунар, мигрант из Ливана: «У моего отца есть друг в Ливане, он раньше приезжал в Молдову. Он много рассказывал о Молдове, и мне было интересно сюда приехать. Я получил туристическую визу. В Молдове прекрасная природа, мне здесь нравятся люди. Впервые я приехал осенью, и мне здесь очень понравилось».
У Хасана в Кишиневе небольшой бизнес – салон для мужчин, предлагающий услуги эстетической укладки: от современных причесок и красивой бороды до процедур по уходу за кожей. Хасан легко здесь усвоился. Он выучил язык и говорит, что Республика Молдова стала для него вторым домом.
Хасан Абунар, мигрант из Ливана: «У меня здесь друзья, люди здесь добрые, а мои друзья очень добрые и милые. Если еду в свою страну, мне нравится, это моя страна, там я родился. Но через 10 дней я готов вернуться в Кишинев. Я здесь привык, живу здесь уже 7 лет».
Многие мигранты приезжают в Молдову на учебу, а некоторые находят здесь супругов и остаются со своими семьями.
«Мне очень повезло, потому что у меня очень хорошая теща и очень дружелюбные посаженные родители. И мне здесь очень нравится. Моя теща живет в селе Капланы, в Штефан-Водэ, и посаженные родители тоже там. Мы часто ездим к ним на праздники, а потом приезжаем в Кишинев. Я решил для себя остаться и жить здесь, в Республике Молдова».
«Здесь есть много возможностей для врачей, у меня есть планы открыть здесь больницу или работать».
В Республике Молдова почти 20 000 мигрантов. Почти 6 тысяч из них состоят в браке с гражданами Республики Молдова, более двух тысяч работают, почти 2500 приехали учиться.
Евгения Гуриценко, временно исполняющая обязанности директора Бюро по миграции и убежищу Министерства внутренних дел: «Более 35% тех, кто поселился в Молдове, живут с целью воссоединения семей. Для нас очень важно, что из этого числа 90% составляют иностранцы, состоящие в смешанных семьях с гражданами Республики Молдова. Отрадно, что иностранцы, состоящие в браке с нашими гражданами, предпочитают жить в нашей стране».
По данным Бюро миграции и убежища, большинство мигрантов, проживающих в Республике Молдова, являются выходцами из Украины, Российской Федерации, Израиля или Турции.