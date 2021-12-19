Dnestr.TV

 
0

В мире начало чаще распространяться необычное заболевание

В мире начало чаще распространяться необычное заболевание

По всему миру начало чаще распространяться необычное заболевание — аллергия на холод. О росте числа подобных случаев рассказала специалист Городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 в Москве Наталья Мальцева, сообщает lenta.ru ссылаясь на РИА Новости.

По ее словам, даже а Африке люди страдают от холодовой крапивницы — высыпаний на коже в виде волдырей разного размера. В случае с аллергией на холод человек имеет дело с реакцией организма на низкую температуру или холодный предмет, с которым был контакт. Она может возникать не только зимой, но и летом. Более редкими проявлениями аллергии являются дерматит или насморк.

Ранее Дерматовенеролог Гиляна Сангаджиева объяснила, почему у людей вообще появляется подобная реакция. В редких случаях это обосновано генетической предрасположенностью, а иногда бывает спровоцировано перенесенными заболеваниями, например, сифилисом, мононуклеозом или патологиями печени. Причем спровоцировать приступ аллергии может не только резкое изменение температуры на улице, но также и купание в холодном бассейне или просто контрастный душ.

В некоторых случаях аллергическая реакция на холод несет в себе большую опасность. Иногда у человека из-за резкого повышения чувствительности организма может возникнуть анафилаксия при повторном охлаждении. Она проявляется резкой болью, сильным отеком, резким падением артериального давления. При этом риск летального исхода при анафилаксии — до 10-20 процентов.

С другой стороны, морозный воздух полезен для организма. Как объяснял заместителя директора НИИ ЛОР, отоларинголог Сергей Рязанцев, зимний воздух может ускорять обмен веществ, повышает тонус нервной системы, уменьшает интоксикацию, замедляет пульс. В частности, холодный воздух применяют в лечении легочного и костно-суставного туберкулеза.
lenta.ru
  • Сегодня, 05:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Демографическая ситуация в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье дешевеет топливо
  • В Приднестровье новые правила пожарной безопасности
  • На белорусско-украинской границе бойцы ВСУ открыли огон ...
  • «Президент Молдавии купила Конституционный суд за наро ...
  • СМИ: Молдову уличили в попытке ограбить Приднестровье
  • Житель Приднестровья выиграл иск в ЕСПЧ
  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Как будем отдыхать на новогодние праздники в 2022 году
  • Россия передала Приднестровью первую партию вакцины «Сп ...
  • Демографическая ситуация в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна