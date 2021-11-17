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Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции

Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции

Роспотребнадзор с 17 ноября приостановил ввоз перца и гранатов из Турции, с 10 декабря - ввоз турецкого винограда, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что с 27 октября по 7 декабря выявлено шесть видов пищевой сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, которая содержала остаточные количества 12 пестицидов, 10 из которых не разрешены для применения в РФ, сообщает ria.ru.

"Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию РФ небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 – ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 – ввоз винограда турецкого происхождения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в результате не допущено к ввозу РФ около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов.

"Кроме того, в октябре 2021 года запрещен ввоз четырех видов пищевой продукции производства Китайской Народной Республики, в которой обнаружено ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20% при нормативе менее 0,9%", - добавляется в сообщении.
ria.ru
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