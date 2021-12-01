Сумма штрафа варьируется от 300 до 1500 леев. Инициатива принадлежит минюсту РМ.
Люди, которые просят милостыню на улицах, будут наказываться огромным штрафом. Правительство РМ подготовило поправки в законодательство, которые предусматривают штоф до 1500 леев для лиц, которые просят на улицах и имитируют заболевание.
Минюст подготовил поправки в административный кодекс, среди которых и «Милостыня, совмещаемая с симулированием инвалидности», сообщает bloknot-moldova.md.
Таким образом, лицу, которое имитирует заболевание и просит милостыню, грозит штраф от 300 до 1500 леев или общественно полезный труд до 60 часов.
Власти не уточняют, кто и в каких условиях будет проводит экспертизу на наличие заболевания.