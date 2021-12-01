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Власти Молдовы готовят штрафы для просящих милостыню

Власти Молдовы готовят штрафы для просящих милостыню

Сумма штрафа варьируется от 300 до 1500 леев. Инициатива принадлежит минюсту РМ.

Люди, которые просят милостыню на улицах, будут наказываться огромным штрафом. Правительство РМ подготовило поправки в законодательство, которые предусматривают штоф до 1500 леев для лиц, которые просят на улицах и имитируют заболевание.

Минюст подготовил поправки в административный кодекс, среди которых и «Милостыня, совмещаемая с симулированием инвалидности», сообщает bloknot-moldova.md.

Таким образом, лицу, которое имитирует заболевание и просит милостыню, грозит штраф от 300 до 1500 леев или общественно полезный труд до 60 часов.

Власти не уточняют, кто и в каких условиях будет проводит экспертизу на наличие заболевания.

bloknot-moldova.md

  • Вчера, 18:11
  • DTV
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