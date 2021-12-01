В Зону безопасности в Дубоссарском районе были заброшены спецназовцы из Германии и британского SAS, сообщает российский проект Wargonzo, пишет novostipmr.com.
«По данным наших источников, иностранцы проводили рекогносцировку местности и отрабатывали действия по возможной высадке диверсантов в этом районе. Они находились в составе вооруженной группы, замеченной приднестровскими пограничниками. Молдова окрестила этих людей "группой быстрого реагирования" и объяснила ее присутствие в Зоне безопасности учениями», - сообщает Wargonzo.
На прошлой неделе приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии сообщила об инциденте, который произошел 2 декабря в районе села Кочиеры. По мнению приднестровской делегации, речь идет о попытке захвата приднестровских пограничников, которые передвигались на машине по приднестровской территории без оружия.
Двое неизвестных пытались открыть двери машины пограничников. Когда на место прибыла группа поддержки, также без оружия, то ей попытались воспрепятствовать вооруженные военнослужащие Миротворческих сил Республики Молдова, экипированные в бронежилеты. Когда невооруженные приднестровские пограничники решили покинуть место инцидента, то сотрудники силовых структур Молдовы преследовали их и прекратили преследование примерно в 500 метрах от трассы Дубоссары - Рыбница. Как отметил сопредседатель ОКК Олег Беляков, из-за противодействия со стороны молдавской стороны военные наблюдатели смогли выехать на место только тогда, когда инцидент был уже фактически исчерпан.
Командир молдавского миротворческого батальона заявил, что имела место тренировка группы оперативного реагирования, о которой Объединенное военное командование в известность не ставилась. Между тем, подчеркивается в заявлении делегации ПМР, это является нарушением решений ОКК. Во-первых, военнослужащие Миротворческих сил не могут перемещаться по Зоне безопасности с оружием и боеприпасами без ведома Объединенного военного командования и контроля военных наблюдателей, а во-вторых, если командир батальона увидел, что обстановка требует задействовать группу оперативного реагирования, то он тем более должен поставить в известность ОВК.