Президент Приднестровья предложил объявить 31 декабря 2021 года выходным днем.
«Опыт показывает, что 31 декабря хоть и считается рабочим днем, но на практике не является таковым», - аргументировал своё решение Вадим Красносельский.
Глава государства поручил Правительству ПМР «официально оформить перенос, определившись с датой дополнительного рабочего дня в будущем году». То есть, за дополнительный выходной день придется отработать в следующем году.
«Накануне же новогодней ночи граждане смогут подготовиться к семейному празднику», - подчеркнул Президент Приднестровья.
Таким образом, при объявлении 31 декабря 2021 года выходным днем, приднестровцы в предстоящие новогодние и рождественские праздники будут отдыхать десять дней подряд – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Это касается тех, кто работает по пятидневному рабочему графику. При шестидневной рабочей неделе выходными днями станет период с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года, затем 7 января 2022 года.
К примеру, в Российской Федерации сегодня ведутся активные дискуссии по поводу того, чтобы в производственном календаре назначить 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Аргументация всё та же – подготовка к семейному празднику вместо ненужной суеты на рабочем месте.