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Кремль рассматривает разные варианты ответа России при размещении вооружений НАТО у границ

Кремль рассматривает разные варианты ответа России при размещении вооружений НАТО у границ

Самые разные варианты возможных ответных шагов России рассматриваются в случае размещения вооружений НАТО у ее границ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, сообщает ТАСС.

"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [НАТО] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", - сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Президент страны Александр Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.

Президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.
tass.ru
  • Вчера, 18:25
  • DTV
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