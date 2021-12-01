В настоящее время Жилищным кодексом предусмотрена норма, которая позволяет жильцам многоквартирного дома выбрать способ управления домом, то есть будет ли этим заниматься ТСЖ либо какая-то другая управляющая компания. Для принятия соответствующего решения необходимо, чтобы его поддержало 2/3 собственников квартир. Однако в последнее время владельцы квартир сталкиваются с проблемой, которую самостоятельно решить не могут. В многоквартирном жилом доме часто не могут собрать даже кворум, чтобы собрание было правомочным, а две трети голосов от всех собственников собрать практически невозможно.
Группа депутатов Верховного Совета предложила свой вариант выхода из этой ситуации, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«В условиях, когда у нас довольно серьезная трудовая миграция и сегодня многие наши граждане отсутствуют по объективным причинам и не могут принимать участие в таких голосованиях, жильцы не могут принять на общем собрании соответствующее решение. Учитывая объективность данной проблемы, было предложено такое решение, чтобы с двух третей требование сократить до 50% плюс один голос», – разъяснил заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Антон Онуфриенко.
То есть в предложенной депутатами редакции закона, чтобы передать дом в управление жилищной компании, понадобится поддержка не 2/3 собственников квартир, а 50% плюс один голос.
Кроме этого, норма в 2/3 голосов закреплена в законодательстве не только для передачи дома в управление, а также для дачи согласия на строительство возле дома, возведение пристройки либо перепланировку.
«К нам уже в рамках будущего рассмотрения во втором чтении поступили предложения, которые касаются и таких проблем тоже. Я прогнозирую, что, вероятнее всего, мы снизим эту планку с 2/3 до 50% плюс 1 голос по всем рассматриваемым вопросам, которые находятся в ведении общего собрания, где необходимо решение всех жильцов. Это снимет напряжение и позволит в этой сфере людям принимать соответствующие решения», – считает один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета по вопросам региональной политики, местному самоуправлению и ЖКХ Антон Онуфриенко.
Депутаты профильного комитета поддержали это предложение и будут рекомендовать Верховному Совету принять изменения в Жилищный кодекс ПМР в первом чтении. vspmr.org