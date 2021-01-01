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Благодаря действиям сотрудника таможни удалось потушить возгорание автомобиля (Фото)

Благодаря действиям сотрудника таможни удалось потушить возгорание автомобиля (Фото)

Вечером 19 декабря произошла нештатная ситуация на таможенном пункте пропуска «Первомайск» Тираспольской таможни. Автомобиль, следовавший из Украины в Приднестровье, неожиданно самовоспламенился. Благодаря оперативным действиям старшего инспектора постовой службы пламя удалось сбить и избежать риска более серьезных аварийных последствий.

Инцидент произошел на линии пограничного контроля, куда въехал автомобиль Фольксваген молдавской регистрации. Представитель таможенной службы обратил внимание на то, что из-под капотного отделения транспортного средства повалил дым, а затем и языки пламени. Водитель попытался применить аварийный огнетушитель, однако тот не сработал. Счёт шел на секунды. Оценив риски создавшейся ситуации, старший инспектор постовой службы Тираспольской таможни принял решение воспользоваться огнетушителем, которым укомплектован вагонодомик на полосе «импорт». В считанные секунды пламя удалось сбить, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.

Транспортное средство отбуксировали на стоянку. Через некоторое время владелец сумел устранить неисправность, приведшую к возгоранию, и автомобиль проследовал далее.

Благодаря действиям сотрудника таможни удалось потушить возгорание автомобиля (Фото)

Благодаря действиям сотрудника таможни удалось потушить возгорание автомобиля (Фото)

Благодаря действиям сотрудника таможни удалось потушить возгорание автомобиля (Фото)

Благодаря действиям сотрудника таможни удалось потушить возгорание автомобиля (Фото)
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 08:08
  • DTV
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