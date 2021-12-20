В Минздраве и Национальном агентстве общественного здоровья РМ допускают, что штамм коронавируса "омикрон" уже присутствует в Республике Молдова.
Новый штамм коронавируса "омикрон" может уже присутствовать в Молдове. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья (ANSP) Николае Желамски на пресс-конференции в Минздраве, пишет sputnik.md.
"На данный момент мы на этапе выработки алгоритма отбора проб. Нет повода для срочности. На этой неделе возьмем пробы, но не исключено, что "омикрон" уже в стране: у нас много людей путешествует. Нами проведен 31 анализ, "омикрон" обнаружен не был. Посмотрим, что покажут другие пробы", – заявил Желамски.
Отметим, в ходе той же пресс-конференции было объявлено, что Республика Молдова получила партию из 230 000 доз вакцины Moderna. Партию вакцины предоставила Франция через платформу COVAX. Сыворотка будет распределена по всем центрам вакцинации. sputnik.md