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Агентство общественного здоровья допускает наличие "омикрона" в Молдове

Агентство общественного здоровья допускает наличие "омикрона" в Молдове

В Минздраве и Национальном агентстве общественного здоровья РМ допускают, что штамм коронавируса "омикрон" уже присутствует в Республике Молдова.

Новый штамм коронавируса "омикрон" может уже присутствовать в Молдове. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья (ANSP) Николае Желамски на пресс-конференции в Минздраве, пишет sputnik.md.

"На данный момент мы на этапе выработки алгоритма отбора проб. Нет повода для срочности. На этой неделе возьмем пробы, но не исключено, что "омикрон" уже в стране: у нас много людей путешествует. Нами проведен 31 анализ, "омикрон" обнаружен не был. Посмотрим, что покажут другие пробы", – заявил Желамски.

Отметим, в ходе той же пресс-конференции было объявлено, что Республика Молдова получила партию из 230 000 доз вакцины Moderna. Партию вакцины предоставила Франция через платформу COVAX. Сыворотка будет распределена по всем центрам вакцинации.
sputnik.md
  • Сегодня, 08:14
  • DTV
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