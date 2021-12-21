В Кишиневе из торгового центра Shopping Malldova сегодня, 21 декабря, были срочно эвакуированы посетители из-за поступившего в полицию сообщения о взрывном устройстве.
Около 12 часов 50 минут по местному времени (13:50 мск) в Инспекторат полиции центрального сектора через Единую службу экстренной помощи 112 поступил звонок от мужчины, который представился коммерческим директором Shopping Malldova. Он сообщил, что на электронную почту торгового центра поступило анонимное письмо о заложенном в здании взрывном устройстве. Авторы обращения указали банковский счет, на который необходимо перечислить 10 тысяч леев (примерно 42 тыс. рублей), иначе через три часа прогремит взрыв, пишет eadaily.com.
На место происшествия сразу же выехали специализированные службы: батальон патрулирования и оперативного реагирования кишиневского Управления полиции, оперативная группа Главного полицейского управления. Также была запрошена помощь сапёров службы Bombteh. Правоохранительные органы немедленно окружили территорию и эвакуировали всех сотрудников и посетителей.
Это далеко не первый инцидент подобного рода в этом торговом центре. Аналогичное сообщение было получено в середине января. В последнее время в Молдавии нередки случаи заявлений о ложном минировании различных учреждений. Согласно законодательству, таким псевдо-террористам грозит штраф в размере от 27 500 леев (примерно 115 тыс. рублей) до 42 500 леев (примерно 180 тыс. рублей) или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
Как сообщалось ранее, 7 декабря по телефону поступило сообщение о заложенной бомбе в здании президентуры Молдавии. Полиция смогла идентифицировать личность звонившего и установила, что мужчина находится на психиатрическом учете и ранее уже обращался с подобными ложными сообщениями. eadaily.com