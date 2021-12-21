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Шойгу: НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России

Шойгу: НАТО задействует Грузию, Молдову и Украину против России

НАТО на учениях отрабатывает применение коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдовы и Украины, заявил глава оборонного ведомства России.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина заявил, что США наращивают передовое военное присутствие у российских границ, сообщает sputnik.md.

"Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", – заявил Шойгу.

В ноябре молдавские военные участвовали в совместных учениях JCET-2021. Учебные курсы по обмену JCET – это программа обучения спецназом США местных военнослужащих в странах, которые рассматриваются как потенциальный театр военных действий.
Подразделения Национальной армии Молдовы регулярно участвуют в учениях НАТО.
sputnik.md
  • Вчера, 19:45
  • DTV
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