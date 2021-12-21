НАТО на учениях отрабатывает применение коалиционных группировок против России с участием Грузии, Молдовы и Украины, заявил глава оборонного ведомства России.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина заявил, что США наращивают передовое военное присутствие у российских границ, сообщает sputnik.md.
"Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины", – заявил Шойгу.
В ноябре молдавские военные участвовали в совместных учениях JCET-2021. Учебные курсы по обмену JCET – это программа обучения спецназом США местных военнослужащих в странах, которые рассматриваются как потенциальный театр военных действий. Подразделения Национальной армии Молдовы регулярно участвуют в учениях НАТО. sputnik.md