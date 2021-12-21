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Украина ведет переговоры с Грузией о присоединении к лечению Саакашвили

Украина ведет переговоры с Грузией о присоединении к лечению Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский лично вовлечен в переговоры с Грузией о Михеиле Саакашвили. Об этом он заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора".

Зеленский подчеркнул, что есть канал обмена информацией лично с Саакашвили, передает eurointegration.com.ua

"Мы с Михеилом... скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством Грузии относительно господина Саакашвили", - заявил глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

Как известно, Саакашвили юридически является гражданином только Украины, он лишен грузинского гражданства, но находится за решеткой в Тбилиси из-за старых приговоров к нему. Также в Грузии начался суд над Саакашвили по поводу тайного пересечения границы.

Зеленский заверил, что решал вопросы встреч Михеила Саакашвили с родственниками. "Ко мне обращались, чтобы его вторая половина или его мать могла попасть к нему. И я звонил, просил, говорю честно. Они нам не отказали", - объяснил он.

По словам президента, есть только один вопрос, по которому он еще не договорился с Тбилиси.

"Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс, с этим пока задержка", - рассказал он. Зеленский добавил, что сейчас переговоры по этому поводу продолжаются, в них принимает участие также президент Евросовета Шарль Мишель, но детали пока разглашать нельзя.

eurointegration.com.ua
  • Сегодня, 08:08
  • DTV
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