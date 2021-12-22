Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила назначение Лилиана Дария чрезвычайным и полномочным послом Молдовы в России. Об этом сообщает ru.sputnik.md ссылаясь на пресс-службу парламента.
Как отметили в парламенте, Дарий является дипломатом. Он окончил факультет международных отношений и получил докторскую степень в Институте философии, социологии и права Академии наук Молдовы.
51-летний Лилиан Дарий работал в системе молдавского МИДа с конца 1990-х. Имеет опыт работы в России — в 2000—2001 годах работал в составе группы содействия ОБСЕ в Чечне. Занимал в министерстве позицию главы управления многостороннего сотрудничества, затем пост замминистра иностранных дел. В 2018 году стал послом республики в Бельгии и Люксембурге, а заодно главой представительства Молдавии при НАТО.
Прежний глава дипмиссии Владимир Головатюк был отозван в августе после сексуального скандала. Одна из сотрудниц посольства обвинила начальника в домогательствах.
Предшественник господина Головатюка Андрей Негуца тоже покинул российскую столицу после того, как стал фигурантом дела о контрабанде анаболиков, сообщает nokta.md.
Партию веществ обнаружили 5 декабря 2020 года в микроавтобусе посольства, который вез диппочту, при пересечении молдавско-украинской границы. После этого господина Негуцу отозвали в Кишинев, затем поместили в СИЗО, но позже дипломата перевели под домашний арест.