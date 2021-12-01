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Акция протеста в Румынии и свастика на флаге ЕС

Акция протеста в Румынии и свастика на флаге ЕС

В Румынии у здания парламента в Бухаресте около 1500 членов и сторонников партии AUR приняли участие в акции протеста, организованной против введения сертификата COVID. Мероприятие завершилось беспорядками, несколько сотен протестующих прорвались во двор Парламента и силой проникли в Сенат. Также было повреждено несколько автомобилей, сообщает point.md ссылаясь на digi24.ro

Снимки с акции протеста были опубликованы крупнейшими международными фотоагентствами. На фотографиях демонстранты толкают жандармов, вывешивают транспаранты или молятся на коленях с иконами в руках. Более того, на одном из фото протестующий рисует свастику на флаге Евросоюза.

Акция протеста в Румынии и свастика на флаге ЕС

Акция протеста в Румынии и свастика на флаге ЕС

Акция протеста в Румынии и свастика на флаге ЕС

Акция протеста в Румынии и свастика на флаге ЕС

Продвижение в публичном пространстве фашистских или нацистских символов подпадает под действие Закона No. 217/2015 о запрещении фашистских, расистских или ксенофобских организаций и символов. Согласно закону, в Румынии публичное использование фашистских, легионерских, расистских или ксенофобных символов наказывается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 3 лет и запретом определенных прав.

  • Сегодня, 13:37
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