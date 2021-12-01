Хорошая новость поступила из стен приднестровского парламента для индивидуальных предпринимателей. Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики сразу в двух чтениях поддержал законодательную инициативу, согласно которой индивидуальные предприниматели смогут передавать право декларирования товаров на таможне своим наёмным работникам, сообщает newspmr.com Раньше такого права у них не было.
«Для того, чтобы не было проблем с перебоями доставок товара, для того, чтобы не было проблем с простоем этого товара, индивидуальные предприниматели обратились с просьбой, чтобы на законодательном уровне закрепить возможность им делегировать полномочия по декларированию своим нанятым работникам», - пояснил автор инициативы Виктор Гузун.
При этом, индивидуальный предприниматель несет прямую ответственность за действия своего доверенного работника. Законодательством предусмотрено важное правило: если наёмный работник укажет неверные данные или информация в декларации будет недостоверная, то вся ответственность будет ложиться на индивидуального предпринимателя.
Принятые депутатами дополнения в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики отправлены на подпись главе государства.