Приднестровские пенсионеры, которые достигли пенсионного возраста, имеют льготы по плате за землю. Вместе с тем, в законе не указано, для какой категории пенсионеров предусмотрена льгота – тех, кто получают пенсию в соответствии с законодательством ПМР, или льгота распространяется и на пенсионеров, которые получают пенсию по законодательству другого государства.
Депутаты Верховного Совета Виктор Гузун и Вадим Кравчук предложили устранить этот пробел в нашем законодательстве и обеспечить право на получение льгот в рамках закона «О плате за землю» всеми гражданами ПМР пенсионного возраста вне зависимости от того, пенсию какого государства они получают. Верховный Совет принял проект закона с изменениями и дополнениями в закон «О плате за землю» в окончательном чтении. vspmr.org