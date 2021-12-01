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В Молдове в аэропорт, на свадьбу, корпоратив и новогодние ярмарки так просто теперь не попасть: В стране вводят новые ограничения

В Молдове в аэропорт, на свадьбу, корпоратив и новогодние ярмарки так просто теперь не попасть: В стране вводят новые ограничения

В рамках пандемии COVID-19 были озвучены новые правила, принятые Национальной Комиссией в области здравоохранения РМ. Ознакомиться с ними можно ниже:

1. С 23 декабря разрешается доступ на территорию Аэропорта, сопровождающих, при наличии сертификата-ковид.

Отметим, что под ковид-сертификатом подразумевается любой из следующих документов:
— Сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действителен спустя 14 дней)
— Медицинское заключение, подтверждающее, что человек за последние полгода переболел коронавирусом
— Тест, подтверждающий наличие антител (действителен три месяца с момента сдачи)
— Экспресс-тест или ПЦР-тест

2. Доступ на Новогодние ярмарки разрешается лишь с обязательным ношением маски (от 12 лет) и с соблюдением социальной дистанции. Потребление напитков и еды должно происходить в специально отведенной зоне.

3.Начиная с 24 декабря, Министерство здравоохранения еженедельно по пятницам будет публиковать список стран, находящихся в красной зоне. Данный список будет вступать в силу в понедельник.

4. Лица, въезжающие в Молдову и находившиеся в красных зонах, в том числе и транзитом, обязаны будут предоставить при въезде тест ПЦР, независимо от статуса вакцинации. В случае отсутствия теста, лица обязаны самоизолироваться на 14 дней.

5. Лица, не бывшие в красных зонах, должны предоставить при въезде ковид-сертификат (тесты ПЦР или Антиген), сертификат вакцинации (14 дней после последней дозы), справку о прошедшей болезни.

6. В период с 23 декабря по 15 января проведение частных мероприятий (корпоративы, свадьбы, дни рождения и др.) проводится лишь при наличии ковид-сертификатов у участвующих.

kp.md
  • Сегодня, 21:45
  • DTV
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