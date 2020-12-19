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Чаще всего отказ на въезд в Украину получают граждане России и Молдовы

Чаще всего отказ на въезд в Украину получают граждане России и Молдовы

За 11 месяцев текущего года 28 028 иностранцам было отказано в пересечении украинской границы. Это самое большое количество лиц, которых "развернули" на границе с 2017 года. Об этом в ответ на запрос APnews сообщили в Государственной пограничной службе, передает mybusiness.md

Больше всего в списке россиян – за это время в пересечении границы было отказано 6373 гражданам РФ. Также в лидерах по отказу на въезд в Украину - Молдова. За 11 месяцев текущего года в нашу страну не пустили 5011 граждан республики.

Также в этом году в Украину не пропустили большое количество граждан Турции (2418), Румынии (1350), Польши (1285), Индии (1134) и Египта (988).

Среди интересного – за 11 месяцев текущего года в Украину не пропустили 181 гражданина США, 730 граждан Беларуси и 143 граждан Афганистана, откуда Украина эвакуировала людей, когда там начался захват власти талибами.

mybusiness.md
  • Сегодня, 08:16
  • DTV
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