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TikTok оказался самым посещаемым ресурсом в 2021 году

TikTok оказался самым посещаемым ресурсом в 2021 году

Исследование Cloudflare: TikTok обогнал Gооglе и стал самым посещаемым ресурсом в 2021 году

Соцсеть TikTok стала самой посещаемой платформой в 2021 году. Этому ресурсу удалось обойти даже Google, заявила по результатам исследования компания Cloudflare.

Согласно информации компании, TikTok стал лидером в мире еще в феврале 2021 года. В основном соцсеть удерживала первую строчку начиная с августа, уточнило издание The Wall Street Journal. Второе место по популярности занял сайт Google, а замкнула тройку лидеров соцсеть Facebook. Также в пятерку вошли Microsoft и Apple, передает 360tv.ru

В 2020 году TikTok занимал лишь седьмое место в рейтинге. Лидером прошлого года был Google. На второй строчке был Facebook, а затем шел Microsoft.

TikTok — приложение для просмотра и публикации коротких видеороликов. Соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance. Приложение выпустили в 2018 году, после чего оно быстро завоевало популярность сначала в Китае, а затем и в других странах.

360tv.ru
  • Сегодня, 08:18
  • DTV
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