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Германия закроет половину своих АЭС до конца года

Германия закроет половину своих АЭС до конца года

Германия до конца года собирается закрыть почти половину своих ядерных мощностей, создавая дополнительную нагрузку на европейские сети в разгар энергетического кризиса. Сообщает epravda.com.ua ссылаясь на Bloomberg.

Закрытие АЭС Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf – часть отказа от ядерной энергетики в стране – оставит действующими лишь три атомные электростанции, которые будут выведены из сети до конца 2022 года, передает epravda.com.ua

После аварии на Фукусиме в 2011 году правительство Ангелы Меркель пообещало отказаться от использования атомной энергии. Из-за отказа от атомной энергетики Германия теперь все больше зависит от угля.

По данным Федерального статистического управления (Destatis), в третьем квартале 2021 года 57% производимой в Германии электроэнергии было получено из традиционных источников, таких как каменный уголь, природный газ и атомная энергия.

Доля возобновляемых источников энергии в потребляемой в Германии электроэнергии в этом году падает нынешними темпами впервые с 1997 года, объявило на прошлой неделе Федеральное агентство по охране окружающей среды UBA. "В первом квартале этого года было очень мало ветра, а солнце светило гораздо меньше, чем в прошлом году", - пояснило агентство.

Хотя об отключении АЭС было известно годами и это вряд ли приведет к резкому росту цен, удаление 4 гигаватт базовой нагрузки подчеркивает сокращение резерва буферной емкости в Германии. Это одна из причин, почему в следующем году цены будут выше: стоимость электроэнергии с поставкой в 2022 году в этом году подскочила более чем в пять раз.

Время закрытия АЭС вряд ли могло бы быть более неудачным, отмечает агентство. Цены на электроэнергию близки к рекордному уровню в Европе, и Германии придется полагаться на производство из дорогого газа и угля еще примерно 20 лет.

epravda.com.ua
  • Сегодня, 08:27
  • DTV
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