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В Молдове иностранные граждане будут защищены законом от насильственной высылки

В Молдове иностранные граждане будут защищены законом от насильственной высылки

Правительство Молдовы одобрило в ходе заседания проект поправок к Закону № 200 от 2010 г. о режиме иностранцев в Республике Молдова. Документ был составлен на основании постановления Конституционного суда от 2020 года, который установил, что некоторые положения Закона о режиме иностранцев являются неконституционными и нарушают права человека.

Согласно положениям закона, иностранное лицо могло быть объявлено нежелательным без указания причин, лежащих в основе этого решения. Иностранец также мог быть депортирован, даже если существовали обоснованные опасения, что его жизнь находится в опасности, или что он будет подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Существование этих положений позволило в сентябре 2018 года выслать турецких учителей, тем самым нарушив все гарантии, предоставляемые им национальным и международным законодательством, сообщает Noi.md.

Поправки, предложенные правительством, обяжут государственные органы составить краткое изложение с указанием причин, по которым иностранное лицо объявлено нежелательным, а также проинформировать лицо о причинах этого решения. Таким образом будет обеспечено право излагать свою точку зрения и оспаривать аргументы властей, как это предусмотрено в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В то же время будет исключена возможность депортации или высылки иностранца, если есть обоснованные опасения, что его жизнь находится в опасности, или что он может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию в государстве, в которое его следует выслать.

Посредством предлагаемых поправок Республика Молдова стремится обеспечить защиту прав иностранных граждан и соблюдение положений Европейской конвенции о правах человека.

Noi.md
  • Сегодня, 08:34
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