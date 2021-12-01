Правительство Молдовы одобрило в ходе заседания проект поправок к Закону № 200 от 2010 г. о режиме иностранцев в Республике Молдова. Документ был составлен на основании постановления Конституционного суда от 2020 года, который установил, что некоторые положения Закона о режиме иностранцев являются неконституционными и нарушают права человека.
Согласно положениям закона, иностранное лицо могло быть объявлено нежелательным без указания причин, лежащих в основе этого решения. Иностранец также мог быть депортирован, даже если существовали обоснованные опасения, что его жизнь находится в опасности, или что он будет подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Существование этих положений позволило в сентябре 2018 года выслать турецких учителей, тем самым нарушив все гарантии, предоставляемые им национальным и международным законодательством, сообщает Noi.md.
Поправки, предложенные правительством, обяжут государственные органы составить краткое изложение с указанием причин, по которым иностранное лицо объявлено нежелательным, а также проинформировать лицо о причинах этого решения. Таким образом будет обеспечено право излагать свою точку зрения и оспаривать аргументы властей, как это предусмотрено в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В то же время будет исключена возможность депортации или высылки иностранца, если есть обоснованные опасения, что его жизнь находится в опасности, или что он может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию в государстве, в которое его следует выслать.
Посредством предлагаемых поправок Республика Молдова стремится обеспечить защиту прав иностранных граждан и соблюдение положений Европейской конвенции о правах человека.