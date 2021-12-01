Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны встать на воинский учет и состоять на нем до 60 лет. Среди таких профессий оказались менеджеры, главные бухгалтеры и почтальоны, сообщает segodnya.ua
Это следует из приказа от 11 октября 2021 года за № 313, опубликованного на днях в реестрах документов.
Воинская обязанность
Перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных, состоит из около сотни специальностей. Среди них специалисты по:
программному обеспечению, компьютерным наукам, информационным системам и технологиям, системному анализу, кибербезопасности, геодезисты; архитекторы; бухгалтеры; частные детективы; стороны; охотники; водители; водолазы; химики; операторы роботов; специалисты по полетам; авиадиспетчеры, связисты; почтальоны; метеорологи; фотографы и др.
Приказ был опубликован 17 декабря. С момента его публикации работодатели должны будут проконтролировать, чтобы уже работающие на предприятии по данным специальностям женщины встали на военный учет. Также с этого момента при принятии на работу работодатели должны проверять у женщин наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.