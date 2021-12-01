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На Украине вступил в силу закон о постановке женщин на военный учет

На Украине вступил в силу закон о постановке женщин на военный учет

Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны встать на воинский учет и состоять на нем до 60 лет. Среди таких профессий оказались менеджеры, главные бухгалтеры и почтальоны, сообщает segodnya.ua

Это следует из приказа от 11 октября 2021 года за № 313, опубликованного на днях в реестрах документов.

Воинская обязанность

Перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных, состоит из около сотни специальностей. Среди них специалисты по:

программному обеспечению,
компьютерным наукам,
информационным системам и технологиям,
системному анализу,
кибербезопасности,
геодезисты;
архитекторы;
бухгалтеры;
частные детективы;
стороны;
охотники;
водители;
водолазы;
химики;
операторы роботов;
специалисты по полетам;
авиадиспетчеры,
связисты;
почтальоны;
метеорологи;
фотографы и др.

Приказ был опубликован 17 декабря. С момента его публикации работодатели должны будут проконтролировать, чтобы уже работающие на предприятии по данным специальностям женщины встали на военный учет. Также с этого момента при принятии на работу работодатели должны проверять у женщин наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

segodnya.ua

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