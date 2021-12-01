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Опрос: Каждый пятый житель Молдовы поддерживает признание независимости Приднестровья

Опрос: Каждый пятый житель Молдовы поддерживает признание независимости Приднестровья

Каждый пятый гражданин Молдовы поддерживает признание независимости Приднестровья. Об этом говорят данные Социально-политического исследования, представленного в среду компанией iData, сообщает infotag.md.

Согласно опросу, за признание выступили 22,4% респондентов (притом, что в ноябре -17,8%, а в октябре – 18,6%). Также возросло число сторонников восстановления СССР – 23,6% (в ноябре – 22,5%).

А число сторонников присоединения Молдовы к НАТО наоборот сократилось – 28,7% (в ноябре – 30,1%). Как и число респондентов, поддерживающих присоединение РМ к Румынии - 40,4% (в ноябре – 41,2%). Уменьшилось и число сторонников выхода Молдовы из СНГ – 39,4% (в ноябре – 45,9%).

Идею присоединения Молдовы к Евросоюзу поддерживает 66,6%, а к Евразийскому союзу – 32,5%.

47,8% участников опроса считает, что Молдова движется в неправильном направлении, а 39,1% - в правильном.

Опрос проводился 12-19 декабря с участием 1021 респондента. Погрешность – 3%.
infotag.md
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