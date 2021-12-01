Каждый пятый гражданин Молдовы поддерживает признание независимости Приднестровья. Об этом говорят данные Социально-политического исследования, представленного в среду компанией iData, сообщает infotag.md.
Согласно опросу, за признание выступили 22,4% респондентов (притом, что в ноябре -17,8%, а в октябре – 18,6%). Также возросло число сторонников восстановления СССР – 23,6% (в ноябре – 22,5%).
А число сторонников присоединения Молдовы к НАТО наоборот сократилось – 28,7% (в ноябре – 30,1%). Как и число респондентов, поддерживающих присоединение РМ к Румынии - 40,4% (в ноябре – 41,2%). Уменьшилось и число сторонников выхода Молдовы из СНГ – 39,4% (в ноябре – 45,9%).
Идею присоединения Молдовы к Евросоюзу поддерживает 66,6%, а к Евразийскому союзу – 32,5%.
47,8% участников опроса считает, что Молдова движется в неправильном направлении, а 39,1% - в правильном.
Опрос проводился 12-19 декабря с участием 1021 респондента. Погрешность – 3%. infotag.md