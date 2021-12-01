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Власти Молдовы не намерены ограничивать срок ковид-сертификатов

Власти Молдовы не намерены ограничивать срок ковид-сертификатов

Эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Вячеслав Гуцу заявил, что молдавские власти руководствуются рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, которая пока не высказывалась о сроке действия прививки сообщаетpoint.md ссылаясь на publika.md

"В контексте появления штамма омикрон мы ожидаем, что скажет ВОЗ об эффективности против него бустерной дозы, а также об эффективности двух доза вакцины", - заявил Гуцу.

А пока что даже вакцинированным гражданам Молдовы для поездки в страны ЕС нужно будет либо делать либо ПЦР-тест, либо бустерную прививку. В начале этой недели американская фармакомпания Moderna, крупную партию вакцин которой недавно получила Молдова, объявила, что её бустер особенно эффективен против омикрон-штамма, если вводить полную дозу — 100 микрограммов, а не 50, одобренные ранее на международном уровне. И в этом случае молдавские власти предпочитают руководствоваться инструкциями ВОЗ. Хотя например в Израиле людям из категорий повышенного риска заражения начали вводить уже четвёртую дозу.

"Процедура бустерной вакцинации препаратами Pfizer и Moderna регламентирована приказом Минздрава. Она регламентирована и на международном уровне, и мы руководствуется этими рекомендациями", - говорит специалист.

Согласно исследованию "Модерны", 100-микрограммовый бустер повышает уровень антител на 8300%. При введении 50 микрограммов рост составляет 3700%.
  • Сегодня, 14:59
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