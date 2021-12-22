В последнее время участились случаи ДТП с участием диких животных на дорогах Республики, так, за ноябрь-декабрь 2021 года совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых сбитые дикие животные погибли, а автомобили получили серьезные повреждения. Госслужба экологического контроля приводит простые рекомендации, которые помогут Вам избежать столкновения с дикими животными.
1. Следите за автомобилем
Для обеспечения наилучшей обзорности уделяйте пристальное внимание работе «дворников» и состоянию лобового стекла.
2. Правильно пользуйтесь головным светом
В тёмное время суток всегда переключайтесь на «дальний» при движении вне населённых пунктов и отсутствии встречного транспорта. Не забывайте, что при неблагоприятных погодных условиях дальний свет лишь ухудшает видимость.
3. Выбирайте время поездки
Вероятность столкновения с дикими животными в сумерках крайне высока. По возможности избегайте движения в условиях недостаточной видимости. Во время сумерек сделайте перерыв — просто отдохните или перекусите.
4. Следите за ландшафтом
Двигаясь в непосредственной близости от деревьев и кустарника, сбавляйте скорость.
5. Не игнорируйте знаки
Участки дорог, на которых высокая вероятность встретится с дикими животными, обозначаются специальными знаками. На таких участках, рекомендуется сбавить скорость и быть бдительнее.
6. «Читайте» подсказки животных
Если вы уже встретили на обочине или дороге животное, сбавьте скорость и двигайтесь особенно внимательно. Высока вероятность, что эта встреча не станет единственной.
7.Не теряйте бдительность в населённых пунктах
В поисках пищи, дикие животные нередко забредают в населённые пункты. Помните, что ваш тормозной путь должен укладываться в отрезок, освещённый светом ваших фар.
8. Не пугайте животное
Заметив на дороге зверя, не тратьте время на клаксон и моргание фарами. Примите все возможные меры для максимального замедления или полной остановки.
9. Минимизируйте последствия ДТП
Если ДТП неизбежно, минимизируйте его последствия. Направьте автомобиль в сторону, откуда бежит животное. Постарайтесь сделать всё, чтобы удар пришёлся по касательной.
Если столкновения с дикими животными на дороге избежать не удалось и произошло ДТП с их участием, Вам необходимо:
• В первую очередь включить аварийную сигнализацию и установить на дороге специальный знак, который будет сообщать другим участникам движения, что на определенном участке дороге произошла авария.
• Далее, вызвать на место происшествия сотрудников ГАИ. При вызове оператору необходимо сообщить информацию о месте, где произошла авария. Если в ДТП погибли или ранены люди, водитель обязан оказать первую помощь пострадавшим и вызвать по мимо сотрудников ГАИ скорую помощь.
• Затем сообщить о произошедшем Государственной службе экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР (тел. 0533-2-16-16), а также в Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия (тел. 0533-7-65-71)
Напоминаем, что в ДТП с наездом на дикое животное водителю автотранспортного средства следует помнить о том, что ему придется не только нести материальные затраты на восстановление своего автомобиля, но и выплату причиненного своими действиями ущерба природной и окружающей среде ПМР, так как водитель несет ответственность за причинение экологического ущерба животному миру ПМР.
Так, в соответствии с Приложением № 4 ст. 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2006 года № 97-3-IV «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» САЗ (06-40), в текущей редакции,
ущерб за наезд (в случае если животное погибло) на дикого кабана составляет 13542,90 рублей ПМР; на косулю – 10157,20 рублей ПМР; на оленя благородного – 20314,30 рублей ПМР; на оленя пятнистого – 16928,60 рублей ПМР; на зайца-русака -541,70 рублей ПМР, без учёта индекса инфляции для определения штрафных санкций.
На основании изложенного призываем автолюбителей соблюдать скоростной режим и принимать во внимание информационные дорожные знаки «Дикие животные», тем самым беречь себя и заботиться об окружающей природной среде.